KPSS Lisans sonuçları için gözler 7 Ekim'de; ÖSYM ekranı aktif olacak - Son Dakika
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KPSS Lisans sonuçları için gözler 7 Ekim'de; ÖSYM ekranı aktif olacak

KPSS Lisans sonuçları için gözler 7 Ekim\'de; ÖSYM ekranı aktif olacak
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ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulamasından erişebilecek; basılı belge gönderilmeyecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da ilan edilecek. Sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişebilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026'da uygulanacak.

Sonuç belgeleri basılı olarak adreslere gönderilmeyecek; sonuç ekranındaki bilgiler resmi bildirim sayılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından veya mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Ekranda doğru-yanlış sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS puanı hesaplamasında her test kendi içinde değerlendiriliyor. Ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde ediliyor. Bu ham puanlar ortalama ve standart sapma değerleriyle standart puana dönüştürülüyor. En az 1 ham puanı olmayan adaylar o testin standart puanı hesaplamalarına dahil edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans sonuçları için gözler 7 Ekim'de; ÖSYM ekranı aktif olacak - Son Dakika

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