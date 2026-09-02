Manisa Gördes'te belediye çalışanlarının maaşı 21 ayda 12 kez geç yatırıldı, Başkan Büke hakkında soruşturma izni - Son Dakika
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Manisa Gördes'te belediye çalışanlarının maaşı 21 ayda 12 kez geç yatırıldı, Başkan Büke hakkında soruşturma izni

Manisa Gördes\'te belediye çalışanlarının maaşı 21 ayda 12 kez geç yatırıldı, Başkan Büke hakkında soruşturma izni
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Manisa'nın Gördes Belediyesi'nde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği tespit edildi. Ön incelemede, maaş ödeme belgelerinin Başkan İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı ve kullanılabilir kaynakların vadeli hesaplarda tutulduğu belirlendi. Bu bulgular üzerine Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Manisa'nın Gördes Belediyesinde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği tespit edildi. Kullanılabilir durumdaki bazı belediye kaynaklarının maaş ödemelerine aktarılmayıp vadeli hesaplarda tutulduğu belirlenince Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Belediye personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği iddiaları üzerine yapılan ön inceleme tamamlandı. İncelemede, ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ancak belgelerin Başkan Büke tarafından geç imzalandığı görüldü.

Gecikmelerde belediyenin banka hesabında yeterli para bulunmamasının da etkili olduğu kaydedildi. Buna rağmen kullanılabilir bazı tutarların personel maaşları yerine vadeli hesaplarda bekletildiği aktarıldı. Bulguların ardından Büke hakkında soruşturma yürütülmesine izin verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Manisa Gördes'te belediye çalışanlarının maaşı 21 ayda 12 kez geç yatırıldı, Başkan Büke hakkında soruşturma izni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Gördes'te belediye çalışanlarının maaşı 21 ayda 12 kez geç yatırıldı, Başkan Büke hakkında soruşturma izni - Son Dakika
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