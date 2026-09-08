Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları bugün MEBBİS'te açıklanacak - Son Dakika
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Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları bugün MEBBİS'te açıklanacak

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları bugün MEBBİS\'te açıklanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı norm kadro fazlası öğretmenlerin yeniden görevlendirilme sürecinde atama sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçlar MEBBİS ve il milli eğitim müdürlüklerinin sitelerinden duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı norm kadro fazlası öğretmenlerin yeniden görevlendirilmesi ve yer değiştirme sürecinde kritik gün. 4-7 Eylül tarihleri arasında alınan tercih başvurularının ardından, atama sonuçlarının bugün ilan edilmesi bekleniyor. İl milli eğitim müdürlüklerinin değerlendirme süreçlerini tamamlamasıyla birlikte sonuçlar, MEBBİS üzerinden ve görev yapılan illerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitelerinden eş zamanlı olarak erişime açılacak.

Öğretmenler, mebbis.meb.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya e-Devlet Kapısı ile giriş yaparak 'Atama Başvuru ve Sonuçları' sekmesinden yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek. Sonuçların açıklanacağı saatle ilgili Bakanlık tarafından net bir bilgi verilmezken, il müdürlüklerinin değerlendirmelerini tamamlamasıyla sonuçların gün içerisinde sisteme yüklenmesi bekleniyor.

Norm kadro fazlası atamalarında belirleyici unsur, MEB mevzuatına göre hizmet puanı üstünlüğü olacak. Öğretmenlerin görev süresi, çalıştıkları bölgenin zorluk derecesi ve başarı belgeleriyle biriken bu puanlar, tercih edilen kontenjana kimin yerleşeceğini belirleyecek. Puanların eşit olması durumunda ise öğretmenlikteki toplam hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik tanınacak.

Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yerleştirmesi yapılan öğretmenler 9 Eylül 2026 tarihinden itibaren eski okullarından ilişiklerini keserek yeni görev yerlerinde işbaşı yapacak. Tercihte bulunmayan veya tercihlerine puan yetersizliği nedeniyle yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları ise ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına resen yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları bugün MEBBİS'te açıklanacak - Son Dakika

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