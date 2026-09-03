Ocak zammı için aralık enflasyonuna bakılıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,8 bekleniyor - Son Dakika
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Ocak zammı için aralık enflasyonuna bakılıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,8 bekleniyor

Ocak zammı için aralık enflasyonuna bakılıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,8 bekleniyor
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Milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak zam oranını belirleyecek aralık ayı enflasyon verisini bekliyor. Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,91 ila 10,8, memurlara ise yüzde 7,86 ila 8,73 aralığında artış yapılabileceği hesaplanıyor.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak artış oranına çevrildi. Temmuzda başlayan ikinci altı aylık enflasyon sürecinde açıklanan her veri, yıl başı zam beklentilerini şekillendiriyor. Bu nedenle ağustos ayı TÜFE rakamları kritik görülüyor ve farklı yıl sonu enflasyon senaryoları değerlendiriliyor.

Mevcut tahminlere göre Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,91 ila 10,8 oranında zam yapılabileceği ifade ediliyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan ilave artışlarla birlikte yüzde 7,86 ila 8,73 aralığında bir artış hesaplanıyor. Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş değil.

Zam oranının netleşmesi için aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, ağustos verisinin yıllık enflasyonu düşürmesi halinde beklentilerin aşağı yönlü güncellenebileceğini, yukarı gelmesi durumunda ise zam oranlarının artabileceğini belirtiyor. Kesin rakam, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Aralık, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Memur Ocak zammı için aralık enflasyonuna bakılıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,8 bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ocak zammı için aralık enflasyonuna bakılıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,8 bekleniyor - Son Dakika
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