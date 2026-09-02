Oğuz Özat, öğretmen atama ve tayin sorunları için 3 maddelik çözüm paketi açıkladı - Son Dakika
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Oğuz Özat, öğretmen atama ve tayin sorunları için 3 maddelik çözüm paketi açıkladı

Oğuz Özat, öğretmen atama ve tayin sorunları için 3 maddelik çözüm paketi açıkladı
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, atama bekleyen öğretmenler ve il dışı tayin mağdurları için 3 maddelik çözüm önerisi sundu. Öneriler, özlük haklarının iyileştirilmesi, okul sayısının artırılması ve lisans mezunu öğretmenlerin atanmasını hedefliyor; bu adımların mağduriyetleri gidermesi bekleniyor.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, atama bekleyen öğretmenler ile il dışı ve mazeret tayini gerçekleşmediği için il emri talep eden eğitimcilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eğitim sistemindeki tıkanıklığın çözümü ve öğretmen açığının kapatılması amacıyla 3 maddelik çözüm önerisini kamuoyuna duyurdu.

Özat, mevcut şartların atama ve tayin süreçlerini etkilediğini vurgulayarak emeklilik şartlarıyla özlük haklarının iyileştirilmesini, okul ve sınıf sayısının artırılmasını, fiziki imkanların güçlendirilmesini ve daha az öğrencili sınıflarla eğitim kalitesinin yükseltilmesini önerdi. Ayrıca farklı alanlardan ücretli öğretmenler yerine 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve sınav başarısı olan öğretmenlerin atanarak açığın kapatılmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, bu adımların hem atama bekleyen genç öğretmenlerin hem de yer değişikliği isteyen mevcut personelin mağduriyetlerini gidereceğini savundu ve önerilerin hayata geçirilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Oğuz Özat, öğretmen atama ve tayin sorunları için 3 maddelik çözüm paketi açıkladı - Son Dakika

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