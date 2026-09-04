Ombudsmanlıktan TUS\'ta geçmiş yıl sorularının ücretsiz erişime açılmasına ret

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), bir adayın geçmiş yıllara ait Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularının tamamının ücretsiz olarak kamuoyunun erişimine açılması yönündeki başvurusunu reddetti. Kurumun 20 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1631 sayılı kararında, ÖSYM'nin bu konudaki uygulamasının hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine aykırı olmadığı belirtildi.

Başvuruyu yapan aday, TUS'a hazırlık sürecinde geçmiş yıl sorularının önemine dikkat çekerek, sorulara yalnızca telif ücreti ödeyen ticari kuruluşlar aracılığıyla erişilebilmesinin eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini öne sürmüştü. Aday, kamu kaynağıyla hazırlanan sınav sorularının ücretli erişime konu edilmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını savunarak tüm soruların ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanmasını talep etmişti.

Kararda, 6114 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesine atıfta bulunularak sınav sorularının gizliliğinin esas olduğu ve soru havuzundaki soruların hiçbir koşulda üçüncü kişilere verilemeyeceği hatırlatıldı. Soruların ve cevapların sınav sonrasında ancak ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla ve özel erişim usulleriyle adaylara açıklanabileceği vurgulandı. Sınav sorularının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ilim ve edebiyat eseri sayıldığı, bu nedenle fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiği ifade edildi.

Kurum, mevcut uygulamada sınava katılan adaylara soruların tamamının kendi kullanıcı bilgileriyle sınırlı bir süre erişime açıldığını, kamuoyu için ise soruların belirli bir kısmının ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını tespit etti. Bu uygulamanın, adayların itiraz haklarını kullanabilmelerine imkan tanırken soru havuzunun korunmasına ve gelecekteki sınavların güvenilirliğinin sağlanmasına hizmet ettiği değerlendirildi. Başvuranın talebinin genel nitelikte olduğu ve bireysel bilgi edinme hakkının kapsamını aştığı sonucuna varıldı.