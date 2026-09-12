ÖSYM 2026-KPSS lisans alan bilgisi giriş belgelerini erişime açtı
ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar okul, bina ve salon bilgilerini gösteren belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM, 2026- KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren fotoğraflı belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Sınav günü adayların yanlarında Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış nüfus cüzdanı/pasaport bulundurması zorunlu olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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