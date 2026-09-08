OVP'nin 2026 enflasyon tahmini memur ve emekli maaşlarını etkileyecek - Son Dakika
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OVP'nin 2026 enflasyon tahmini memur ve emekli maaşlarını etkileyecek

OVP\'nin 2026 enflasyon tahmini memur ve emekli maaşlarını etkileyecek
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Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4'e çekildi. Bu, Ocak 2027'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları belirleyecek. Ekonomist Yılmaz, enflasyonun yüzde 31 olması halinde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,3, memurlara ise yüzde 9,3 zam gerekeceğini söyledi.

Yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi. Bu durum memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zamları doğrudan etkiliyor. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, hem resmi hedefin tutması hem de enflasyonun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tabloyu paylaştı.

Resmi hedef gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. En düşük emekli aylığı 25 bin 671,68 TL'ye çıkacak. Yılmaz, enerji fiyat artışları ve ikincil geçişkenlikler nedeniyle yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 bandında olabileceğini belirtiyor.

Enflasyon yüzde 31 olursa işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,3; memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 9,3 zam yapılması gerekecek. Bu senaryo, alım gücünün korunması açısından daha gerçekçi kabul ediliyor.

Yılmaz, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim ve dağıtım zincirinde maliyetleri artırdığını, Ekim'den itibaren elektrik ve doğal gaza zam yapılırsa enflasyonla mücadelenin zorlaşacağını vurguladı. 2027 hedefi yüzde 21; ancak önceki OVP hedeflerine göre yüzde 133'lük sapma olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur OVP'nin 2026 enflasyon tahmini memur ve emekli maaşlarını etkileyecek - Son Dakika

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