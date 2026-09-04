Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura çekimi yapıldı, hekimler sonuçları bekliyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura çekimi yapıldı, hekimler sonuçları bekliyor

Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura çekimi yapıldı, hekimler sonuçları bekliyor
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Tıp fakültesi mezunu ve uzman tabiplerin görev yerlerini belirleyen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül'de tamamlandı. Binlerce hekim, atanacağı illeri öğrenmek için Sağlık Bakanlığı kanallarından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek tıp fakültesi mezunu tabipler ile uzman tabiplerin yerleştirme işlemlerini belirleyen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi tamamlandı. Uzun süredir beklenen kura süreci, 4 Eylül 2026 Cuma günü yapıldı. Kura sonrası binlerce hekim, tercih dönemi ardından atanacakları yeni görev yerlerini öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Kura; tıp fakültesi mezunu ve uzman tabiplerin devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yapacakları illeri belirlemek amacıyla düzenlendi. Sürecin tamamlanmasıyla gözler, sonuçların resmi olarak duyurulacağı kanala çevrildi. Hekimler, atama sonuçlarının ne zaman ve nasıl açıklanacağına dair bilgi almak için Sağlık Bakanlığı duyurularını takip ediyor.

Sonuçlar açıklandığında yerleştirilen hekimlerin görev yerlerine başlama süreci de netleşecek. 130. Dönem DHY kura sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadığından, hekimler bakanlığın internet sitesi ve resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacak duyuruları yakından izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Eylül, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura çekimi yapıldı, hekimler sonuçları bekliyor - Son Dakika

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