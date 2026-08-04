Şehit ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme - Son Dakika
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Şehit ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme

Şehit ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme
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Gül, TBMM'de şehit aileleri ve gazilerin fedakarlığına vurgu yaparak, sunulan kanun teklifiyle şehit anne-babalarına asgari gelir güvencesi, malul sayılmayan gazilere aylık bağlanması, evde bakım desteğinin artırılması ve 15 Temmuz gazilerine yönelik iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

Gül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bağımsızlığı ve Terörsüz Türkiye sürecinde şehit ve gazilerin fedakarlıklarının önemini vurguladı. Şehit ailelerini ve gazileri emanet olarak gördüklerini, taleplerini her zaman dikkate aldıklarını ve hükümetleri döneminde onların yanında olmayı bir borç ve görev bildiklerini ifade etti.

Kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak sunduklarını belirten Gül, teklifin TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeline, MİT personeline, emniyet hizmetleri sınıfına, güvenlik korucularına ve askeri öğrencilere yönelik olduğunu söyledi. Arkadaşlarının iki yıldır yoğun şekilde çalıştığını, gazilerin ve şehit ailelerinin sorunlarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Bu konunun istismar edilmemesi gerektiğini, milletin emaneti olduğu için her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Düzenlemeyle şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getirilecek. Malul sayılmayan gazilere aylık bağlanması ve 1005 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmaları sağlanacak. Gazilik unvanı verilecek, sosyal haklar güçlendirilecek ve bakıma muhtaç gaziler için evde bakım desteği artırılacak.

Ayrıca 15 Temmuz gazilerine yönelik düzenleme yapıldı. Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan gazilere aylık bağlanacak. Er gaziler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları artırılacak. Teklifle vazife ve harp malulleri ile 684 sayılı KHK kapsamında malul sayılmayanların sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Millî İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz, Jandarma, Güvenlik, Terör, Memur, TSK, Son Dakika

Son Dakika Memur Şehit ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme - Son Dakika

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