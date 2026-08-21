Siber Güvenlikte Uzman İstihdamı - Son Dakika
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Siber Güvenlikte Uzman İstihdamı

Siber Güvenlikte Uzman İstihdamı
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 alanda uzman personel alacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve dijital egemenliği güçlendirmek amacıyla sözleşmeli uzman personel istihdam edecek. Merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlar; Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde, 47 farklı görev alanı için gerçekleştirilecek.

Personel alımı kapsamında Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi alanlarda uzmanların göreve başlaması hedefleniyor. Bu sayede siber tehditlerin erken tespiti, siber olaylara müdahale ve kritik altyapıların korunması konularında kurumsal kapasitenin artırılması bekleniyor.

Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Başkanlık Kariyer Portalı üzerinden yapılacak. Adaylar yalnızca bir görev alanına başvurabilecek. Başvurular, lisans veya ön lisans not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecek. Her görev alanı için ilan edilen kontenjanın dört katı aday sınava davet edilecek. Sınavlar, pozisyona göre yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak Ankara'da yapılacak; ayrıca kişilik envanteri uygulanacak. Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Siber Güvenlikte Uzman İstihdamı - Son Dakika

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