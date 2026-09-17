Şimşek\'ten enflasyon sinyali, memur ve emekli zammı için 4 senaryo hesaplandı

Şimşek'ten enflasyon sinyali, memur ve emekli zammı için 4 senaryo hesaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon oranında artış sinyali vermesinin ardından Ocak 2027'de memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı. En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranında artış sinyali verdi.
Bu açıklamanın ardından Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı.
En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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