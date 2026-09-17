Şimşek\'ten enflasyon sinyali, memur ve emekli zammı için 4 senaryo hesaplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranında artış sinyali verdi.

Bu açıklamanın ardından Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı.

En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.