Sözleşmeli Personelin Emeklilik Hakları Korunacak

Ebeveynlik izni kapsamında yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personelin emeklilik hak kaybını önlemek için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Nüfus Politikaları Kurulu gündemindeki çalışmada, ilgili bakanlıklar prensipte mutabakat sağladı. Düzenleme, sözleşmeli personele çalışmadığı süreler için prim borçlanması imkanı tanıyacak.

NTV'nin haberine göre, kamuda görev yapan 400 binden fazla sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme, mevcut durumda yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan yaklaşık 22 bin çalışanı da ilgilendiriyor. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, yarı zamanlı çalışan ebeveynlerin maaş ve sigorta prim ödemelerindeki düşüşün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Borçlanma hakkı sayesinde sözleşmeli personel, yarım çalıştığı dönemlere ait eksik prim sürelerini sonradan ödeyerek emeklilik için gerekli gün sayısını tamamlayabilecek. Mevzuat taslağının tamamlanmasının ardından düzenlemenin, kanun teklifi olarak TBMM'ye sunulması bekleniyor.