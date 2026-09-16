TKGM, askerlik dönüşü göreve başlamada mülki amir onayını kaldırdı - Son Dakika
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TKGM, askerlik dönüşü göreve başlamada mülki amir onayını kaldırdı

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TKGM, askerlik dönüşü göreve başlamada mülki amir onayını kaldırdı
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan veya sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüşünde mülki amir onayı uygulamasını sonlandırdı. 11 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla süreç, EBYS üzerinden doğrudan Genel Müdürlük makam onayıyla yürütülecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan ya da sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüş süreçlerinde mülki amir onayı uygulamasını kaldırdı.

Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdür Hakan Gedikli'nin onayına sunulan 11 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla, süreç artık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doğrudan Genel Müdürlük makam onayıyla yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüMemurSon Dakika

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