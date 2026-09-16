TKGM, askerlik dönüşü göreve başlamada mülki amir onayını kaldırdı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan ya da sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüş süreçlerinde mülki amir onayı uygulamasını kaldırdı.

Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdür Hakan Gedikli'nin onayına sunulan 11 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla, süreç artık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doğrudan Genel Müdürlük makam onayıyla yürütülecek.