TÜİK: Ağustos enflasyonuyla SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 3,65 oldu

TÜİK, ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,84 arttığını açıkladı. Temmuzdaki yüzde 1,78'lik artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık birikimli zam oranı yüzde 3,65 olarak gerçekleşti. Bu oran, emeklilerin ocak ayında alacağı zammın şu ana kadar kesinleşen bölümünü oluşturuyor.

Projeksiyona göre 25 bin TL maaş alan emeklinin aylığı 913 TL artışla 25 bin 913 TL'ye, 30 bin TL alanın 31 bin 95 TL'ye, 40 bin TL alanın ise 41 bin 460 TL'ye yükselecek. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'den 24 bin 412 TL'ye çıkacak. Ancak bu rakamlar, eylül-aralık dönemi enflasyonunun eklenmesiyle değişebilecek geçici hesaplar olarak değerlendiriliyor.

Memur ve memur emeklilerinde maaş artışı, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkıyla belirleniyor. İki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olsa da bu kesim için enflasyon farkı eşiği henüz aşılmadı. Bu nedenle yüzde 3,65'i doğrudan memur ve memur emeklilerinin kesinleşmiş Ocak zammı olarak kabul etmek doğru değil.

Ocak 2027 zamlarının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Aralık verisiyle birlikte 2026'nın ikinci yarısının 6 aylık enflasyon tablosu tamamlanacak ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı artış netleşecek.