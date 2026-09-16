Üniversite rektörlüğe bağlı birimlere 4/B personel alacak, KPSS puanı belirleyici
Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek personeller, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek. Alımlar rektörlüğe bağlı birimlerde yapılacak ve başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek personeller, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek.
Alımlar üniversitenin rektörlüğe bağlı birimlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 'https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim' adresi üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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