Yeni OVP açıklandı, emekli ve memur zammı için ilk tablo ortaya çıktı - Son Dakika
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Yeni OVP açıklandı, emekli ve memur zammı için ilk tablo ortaya çıktı

Yeni OVP açıklandı, emekli ve memur zammı için ilk tablo ortaya çıktı
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2027-2029 OVP, kamu emekçisi ve emeklinin 2026 zammına ilişkin ilk verileri içeriyor. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olurken SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ikinci yarıda altı aylık enflasyona göre artırılacak.

2027-2029 yıllarını kapsayan yeni OVP, Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası olarak sunuldu. Program, milyonlarca kamu emekçisi ile emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zamma ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 2026'nın ikinci yarısında altı aylık enflasyona göre artırılacak. Kamu emekçisi ve emeklilerinin zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkı eklenerek belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Yeni OVP açıklandı, emekli ve memur zammı için ilk tablo ortaya çıktı - Son Dakika

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