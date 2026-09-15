1953 Cadillac Elegante, 1,2 milyon dolarla müzayede rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1953 Cadillac Elegante, 1,2 milyon dolarla müzayede rekoru kırdı

1953 Cadillac Elegante, 1,2 milyon dolarla müzayede rekoru kırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Indiana eyaletinde açık artırmaya çıkarılan 1953 model Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolara alıcı buldu. Yaklaşık 73 yıl boyunca gözlerden uzak kalan ve tek örnek olduğu belirtilen araç, 2023'te 940 bin dolara satılan 1934 model V16 Fleetwood'un rekorunu geride bıraktı.

ABD'nin Indiana eyaletinde Kruse Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılan 1953 model Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolara alıcı buldu. Böylece otomobil, tüm zamanların Cadillac müzayede rekorunu kırdı.

Yaklaşık 73 yıl boyunca gözlerden uzak kalan tek örnek model olduğu belirtilen araç, 2023 yılında 940 bin dolara satılan 1934 model V16 Fleetwood'un rekorunu geride bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Cadillac, Otomobil, Indiana, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 1953 Cadillac Elegante, 1,2 milyon dolarla müzayede rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

23:35
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 02:49:04. #.0.3#
SON DAKİKA: 1953 Cadillac Elegante, 1,2 milyon dolarla müzayede rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement