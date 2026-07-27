1997 Geyik Testi ve ESP Dönümü

1997 yılında İsveç'te gerçekleştirilen geyik testinde Mercedes A-Serisi'nin devrilmesi, otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası oldu.

Bu olay, Elektronik Denge Programı (ESP) sisteminin tüm araçlarda standart güvenlik donanımı olarak benimsenmesini sağladı.