ABD'de enflasyon ve yüksek finansman faizleri ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu sürdürecek - Son Dakika
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ABD'de enflasyon ve yüksek finansman faizleri ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu sürdürecek

ABD\'de enflasyon ve yüksek finansman faizleri ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu sürdürecek
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Fed'in faiz artışı sinyalleri ve enflasyonla mücadele vurgusu, ikinci el otomobil piyasasındaki zayıflığın devam edeceğini gösteriyor. Cox Automotive'in raporuna göre Temmuz'da araç parça ve aksesuar maliyetleri yıllık %6,6 artarken, araç bakım ve onarım giderlerindeki yükseliş, araç sahiplerinin toplam maliyetini artırıyor.

Fed'in faiz artışlarına devam edeceğini işaret etmesi ve enflasyonla mücadele vurgusu, ikinci el otomobil piyasasındaki zayıflığın süreceğine işaret ediyor. Cox Automotive'in raporuna göre Temmuz'da araç aksesuar ve parça maliyetleri yıllık bazda %6,6 artarak Mart'tan bu yana en sert yükselişini kaydetti.

Rapor kapsamında konuşan Baş Ekonomist Jeremy Robb, Fed'in politika sinyallerindeki değişimin araç finansman faizlerini sonbahara kadar yüksek tutabileceğini belirtti. Araç bakım, toplu taşıma ve kiralama gibi geniş harcama grubu yıllık %7,1 yükseldi; en büyük etkenler uçak biletlerindeki %17 ve onarımdaki %7'lik artış oldu.

Yeni araç fiyatları yıllık %0,6 artarken, ikinci el araçlar %2 daha ucuza satın alınabiliyor. Ancak iSeeCars analisti Karl Brauer, daha düşük başlangıç maliyetinin, eski aracın bakım ve onarım giderleriyle dengelendiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ABD'de enflasyon ve yüksek finansman faizleri ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu sürdürecek - Son Dakika

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