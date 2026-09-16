ABD pazar payı ilk yarıda %16,8'e düştü - Son Dakika
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ABD pazar payı ilk yarıda %16,8'e düştü

ABD pazar payı ilk yarıda %16,8\'e düştü
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GM, rakipleri hibrit modellerle satışlarını artırırken yalnızca bir hibrit modeliyle pazarda geri kaldı ve ABD pazar payı yılın ilk yarısında %16,8'e geriledi. Bazı bayiler müşterilerini hibrit sunan rakiplere kaptırdıklarını söylerken şirket elektrikli araç stratejisine bağlı kalıyor.

Detroit merkezli Reuters haberine göre Florida'lı otomobil bayisi Bill Wallace, son dönemde müşterilerin çoğunun yüksek benzin fiyatlarından kurtulmak için hibrit seçenekleri sorduğunu söylüyor. Wallace'ın Hyundai, Kia ve Mazda dahil 16 bayisi var. Ancak Chevrolet ve Cadillac mağazalarında durum farklı. GM'in bu markalarında geniş bir tam elektrikli araç seçeneği bulunuyor, fakat şirketin yalnızca bir hibrit modeli var: Corvette spor araba. GM hibrit patlamasının dışında kalıyor.

ABD'nin en çok satan otomobil üreticisi GM, elektrikli araçlara rakiplerinden daha büyük bahis oynadı. Trump yönetiminin elektrikli araç karşıtı politikaları sonrası EV satışları düştü. Yatırımcılar GM'in benzinli kamyon ve SUV'lara odaklanmasını olumlu karşıladı; bu güçlü kar ve rekor düzeye yakın hisse fiyatı getirdi. Ancak GM'in ABD satışları bu yıl geriledi ve bazı bayiler hibrit sunan rakiplere müşteri kaptıklarını söylüyor. Wallace, pazar payı kaybettiklerinin açık olduğunu belirtiyor. GM sözcüsü, stratejilerinin müşterilerin sevdiği araçları sunarak daha güçlü ve karlı bir iş kurmak olduğunu söyledi.

Hibrit satışları benzin fiyatlarıyla birlikte yükseliyor. Benzinli motorla batarya ve elektrik motorunu birleştiren hibritlere ilgi, 28 Şubat'ta başlayan İran savaşı sonrası benzin fiyatlarının yaklaşık %40 artmasıyla arttı. Ağustos'ta hibritler ABD perakende araç satışlarının %19'unu oluşturdu; savaş öncesi bu oran yaklaşık %16'ydı. Mayıs'ta %20'ye, yani satılan her beş araçtan birine ulaştı. JD Power'a göre ikinci çeyrekte hibritler, hibrit olmayan benzinli araçlardan iki kattan fazla hızlı satıldı.

GM yöneticileri uzun süre hibritlerin maliyet ve karmaşıklığı artırdığını, pazarın eninde sonunda tamamen elektrikli olacağı inancıyla EV'lere yatırım yapmayı tercih ettiklerini savundu. CEO Mary Barra 2019 Barclays konferansında hibritleri geçici çözüm olarak niteledi. Müşterilerin genellikle hibritlerle ilgilenmediğini, çevre için doğrudan EV'lere geçmek istediklerini söyledi. 2024 sonunda EV satışlarının beklendiği gibi patlamadığı netleşince Barra, 2027'ye kadar Kuzey Amerika pazarı için plug-in hibritleri olacağını söyledi. Bu ay Fortune'a önemli segmentlerde hibritleri olacağını ancak zaman vermediğini belirtti. Tedarikçi kaynakları ve tahmin şirketleri, GM'in ABD'de hibrit satışına on yılın sonuna doğru başlayacağını öngörüyor. GM sözcüsü yorum yapmadı.

Diğer üreticiler EV satışlarında zorlandı ama çoğunun geri dönebileceği hibritleri var; bazıları daha fazla eklemek istiyor. 1990'ların sonunda Prius ile hibrit teknolojisine öncülük eden Toyota, bu yılki güçlü ABD satışlarını hibritlere bağladı. Yılın ilk yarısında çoğu hibrit, bir kısmı EV olan elektrikli araç satışları ilk kez Toyota satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. Sektör genelinde popüler kompakt SUV kategorisine Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi çok sayıda hibrit girdi. GM ise Chevrolet Trax ve Buick Envista gibi kompakt SUV'ların yalnızca benzinli versiyonlarını sunuyor. Nissan, artan hibrit SUV talebine yanıt olarak yeni hibrit Rogue'u birkaç ay öne çekti; sonbaharda piyasaya çıkarmayı planlıyor. JD Power'dan Srini Rajagopalan, herkesin bu alanda hibrit çıkardığını ve bunun artık bir aşama ya da heves olmaktan çıktığını söyledi.

GM uzun vadede EV'lere güveniyor. GM'in ABD pazar payı yılın ilk yarısında %16,8'e düştü; bir önceki yıl %17,6'ydı. Hibrit liderleri Toyota ve Honda ise kazanç sağladı. Murphy Automotive Partners'tan analist John Murphy, hibrit satışlarının 2031'de ABD satışlarının %34'üne ulaşmasını bekliyor. Yine de GM'in yüksek karlı benzinli kamyon ve SUV'ları vurgulamasının mantıklı olduğunu, EV serisinin düzenlemeler sıkılaşırsa şirketi iyi konumlandırabileceğini söylüyor. Murphy'ye göre GM'in stratejisi bazılarının düşündüğü kadar açık bir büyük hata değil. New Jersey'li GM bayisi David Ferraez, bayilerin stoklarına daha fazla EV ekleme konusunda isteksiz olacağını çünkü satışlarının zor olduğunu söyledi. GM'in uyum sağlayıp hibrit üretmenin yolunu bulmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ABD pazar payı ilk yarıda %16,8'e düştü - Son Dakika

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