Ağustos'ta Otomobil Perakende Pazarında TOGG T10X 2 Bin 939 Adetle Zirvede, Sert Rekabet Yaşandı - Son Dakika
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Ağustos'ta Otomobil Perakende Pazarında TOGG T10X 2 Bin 939 Adetle Zirvede, Sert Rekabet Yaşandı

Ağustos\'ta Otomobil Perakende Pazarında TOGG T10X 2 Bin 939 Adetle Zirvede, Sert Rekabet Yaşandı
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Türkiye otomobil pazarında ağustos ayı perakende satışları model bazında incelendi; TOGG T10X, 2 bin 939 adetlik satışla en çok tercih edilen model oldu. Pazardaki sert hareketler, ilk sıralardaki modeller arasındaki rekabeti belirgin şekilde şekillendirdi.

Türkiye otomobil pazarında ağustos ayı perakende satışları model bazında incelendiğinde, ilk sıralarda sert hareketler öne çıktı.

Ağustosta en çok satan model 2.939 adetle TOGG T10X olurken, ikinci sırada ise farklı bir model yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Ağustos'ta Otomobil Perakende Pazarında TOGG T10X 2 Bin 939 Adetle Zirvede, Sert Rekabet Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos'ta Otomobil Perakende Pazarında TOGG T10X 2 Bin 939 Adetle Zirvede, Sert Rekabet Yaşandı - Son Dakika
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