Akü Bittiğinde Araçta Bu Belirtiler Görülür ve Araç Çalışmayabilir
Akü zayıfladığında veya bittiğinde marş geç döner, farlar zayıf yanar ve elektronik sistemler düzgün çalışmaz. Tamamen biten aküde araç hiç çalışmayabilir, bu yüzden düzenli kontrol ve bakım önemlidir.
Akünün bittiğini anlamak için aracın davranışlarına dikkat etmek gerekir. Akü zayıfladığında veya bittiğinde en sık karşılaşılan sorunlar; marşın geç dönmesi, farların zayıf yanması ve elektronik sistemlerin düzgün çalışmamasıdır.
Eğer aracınızda bu belirtilerden birini fark ederseniz, akünüzde sorun olabileceğini düşünebilirsiniz. Akünün tamamen bitmesi durumunda ise araç hiç çalışmayabilir. Bu nedenle düzenli akü kontrolü ve bakımı önemlidir.
Kaynak: Haber Merkezi
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