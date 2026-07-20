Alfa Romeo'dan Yeni SUV Modeli İpuçları - Son Dakika
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Alfa Romeo'dan Yeni SUV Modeli İpuçları

20.07.2026 14:31
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Alfa Romeo, yeni SUV modelinin tasarımını tanıttı, 2027'de resmi tanıtım planlanıyor.

İtalyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo, gelecekteki ürün gamına ilişkin önemli bir ipucunu kamuoyuyla paylaştı. Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, Ulusal Otomotiv Endüstrisi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yeni SUV modelinin arka tasarımına ait ilk görseli tanıttı. Paylaşılan tasarım ipucu, markanın kendine özgü dilini geleceğe taşıyacak model hakkında sinyaller veriyor.

21 Mayıs'ta gerçekleştirilen Stellantis Yatırımcı Günü 2026 kapsamında açıklanan Fastlane 2030 stratejisi doğrultusunda Alfa Romeo, ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Yeni SUV modeli, pazarın merkezindeki en rekabetçi segmentte daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Model, çoklu enerji seçeneklerine sahip güç-aktarma sistemleriyle sunulacak. İtalya'da tasarlanıp üretilecek ve Torino'daki Centro Stile Alfa Romeo tarafından tasarlanacak, Melfi fabrikasında üretilecek. Resmi tanıtımı 2027 yılının dördüncü çeyreğinde planlanıyor.

Alfa Romeo, 1910 yılında Milano'da doğmuş, tutku, zarafet ve sportif performansın simgesi olarak otomotiv dünyasında eşsiz bir mirasa sahiptir. Markanın DNA'sında 'duyguların mühendisliği' felsefesi yer alır. Yeni SUV modeli, markanın büyüme stratejisine katkı sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Alfa Romeo, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Alfa Romeo'dan Yeni SUV Modeli İpuçları - Son Dakika

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