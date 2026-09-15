Altın kaplamalı 1953 Cadillac Elegante, 1,27 milyon dolara alıcı buldu
ABD'nin Indiana eyaletindeki Auburn kentinde düzenlenen müzayedede tek üretim 1953 Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolara satıldı. Bu, halka açık bir açık artırmada bir Cadillac için ödenen en yüksek bedel oldu.
ABD'nin Indiana eyaletindeki Auburn kentinde Kruse Auctions tarafından düzenlenen etkinlikte, altın kaplamalı 1953 model Cadillac Elegante müzayedeye çıkarıldı. Tek örnek olarak üretilen bu özel grand tourer, 1 milyon 275 bin dolara (61,9 milyon TL) satıldı.
Bu satış, halka açık bir açık artırmada bir Cadillac modeli için ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti. Satıştan önce yaklaşık 73 yıl boyunca kamuoyundan uzak tutulan Elegante, böylece yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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