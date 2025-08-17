BARTIN'ın Amasra ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Bartın- Kurucaşile yolu Bozköy köyü mevkisinde saat 02.00 sıralarında hareket halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Otomobil › Amasra'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?