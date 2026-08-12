Anadolu Isuzu 2026 Beklentilerini Güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Isuzu 2026 Beklentilerini Güncelledi

Anadolu Isuzu 2026 Beklentilerini Güncelledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Isuzu, 2026 finansal sonuçları ve revize beklentilerini açıkladı, satışlar hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Isuzu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçları ve revize beklentileri hakkında açıklama yaptı. Şirketin 2026 yılı beklentileri çeşitli başlıklar altında güncellendi.

Türkiye operasyonunda, iç pazarda bulundukları segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2025'e göre düşük tek haneli yüzdelerde daralması bekleniyor. Ağır ticari araç satışlarının 2025'e paralel, hafif ticari araç satışlarının ise orta onlu yüzdelerde artacağı öngörülüyor. İhracatta adet bazında düşük tek haneli bir azalış beklenirken, toplam satış adetlerinin yatay seyretmesi tahmin ediliyor.

Özbekistan operasyonunda satış adetlerinin orta onlu yüzdelerde artacağı, konsolide satış adetlerinin ise orta tek haneli yüzdelerde artacağı belirtildi. Ayrıca, 2026 yıl sonu FAVÖK marjı beklentisi, geçen yıla göre kısmi daralma olarak revize edildi. Şirketin 2026 ilk yarı finansal sonuçlarına ait bilgilendirme notu da yatırımcıların erişimine sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Isuzu, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Anadolu Isuzu 2026 Beklentilerini Güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu

18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:43:06. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Isuzu 2026 Beklentilerini Güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.