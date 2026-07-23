Aşırı Sıcaklarda Yolculuk İçin Önlemler

Aşırı sıcaklar sürücüleri zorluyor. Kızgın asfalt, klima ve yüksek sıcaklıklar lastik patlaması ve motor hararetine yol açabiliyor.

Uzun yolculuk öncesinde alınması gereken 5 kritik önlem var: lastik basıncını kontrol etmek, motor soğutma sistemini kontrol ettirmek, klima bakımını yaptırmak, yakıt seviyesini ve yağını kontrol etmek, ve acil durum çantası bulundurmak.