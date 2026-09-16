Austin'de Tesla robotaksi, otoyol izni olmadığı için 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı - Son Dakika
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Austin'de Tesla robotaksi, otoyol izni olmadığı için 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı

Austin\'de Tesla robotaksi, otoyol izni olmadığı için 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı
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Tesla'nın Austin'de sunduğu robotaksi hizmetinde, 10 dakikada tamamlanması beklenen güzergah otoyol kısıtlamaları nedeniyle 70 dakikaya uzadı.

Tesla'nın Austin'de sunduğu robotaksi hizmeti, dikkat çeken bir yolculuğa sahne oldu. Yolcunun 10 dakikada tamamlamayı beklediği güzergah, otoyol kısıtlamaları nedeniyle 70 dakikaya çıktı.

Cybercab, Austin'de otoyolları kullanma yetkisi olmadığı için rotasını tamamen şehir içi yollara göre belirliyor ve hemzemin demiryolu geçitlerinden kaçınıyor. Yolcu, aracın kendisini adeta şehirde dolaştırdığını ifade etti. Yolculuk 20 dolar tuttu; ancak sistem, yolculuk öncesinde güzergah veya tahmini süre göstermiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Austin'de Tesla robotaksi, otoyol izni olmadığı için 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Austin'de Tesla robotaksi, otoyol izni olmadığı için 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı - Son Dakika
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