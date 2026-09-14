Automechanika Frankfurt 2026, 80'den fazla ülkeden 4 bin 400 şirketle başladı
Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün önemli etkinliklerinden Automechanika Frankfurt 2026, 8-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı. Fuar, 80'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirketin katılımıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda düzenleniyor.
Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün önemli etkinliklerinden Automechanika Frankfurt 2026, 8-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı.
Fuar, 80'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirketin katılımıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda düzenleniyor. Katılımcı sayısı önceki etkinliğe göre yüzde 5 arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
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