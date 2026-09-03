AVILOO araştırmasına göre 150 bin km sonunda en sağlam batarya Mercedes EQA'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AVILOO araştırmasına göre 150 bin km sonunda en sağlam batarya Mercedes EQA'da

AVILOO araştırmasına göre 150 bin km sonunda en sağlam batarya Mercedes EQA\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya merkezli AVILOO'nun 500 binden fazla bağımsız testle yaptığı araştırmada, 150 bin kilometrede en yüksek batarya sağlığına Mercedes-Benz EQA ulaştı.

Avusturya merkezli AVILOO, 2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 500 binden fazla bağımsız testi kapsayan batarya sağlığı araştırmasını yayımladı. Çalışma, 20 farklı modelin batarya durumunu gerçek araç verileriyle inceliyor ve 50 bin, 100 bin ile 150 bin kilometrede medyan sağlık (SoH) değerlerini hesaplıyor.

Araştırmada aynı model içinde bile batarya sağlığında yüzde 13,5'e varan farklar tespit edildi. Bu farklılıklar, aracın menzilini ve ikinci el değerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca küçük bataryalı araçların, aynı mesafe için daha çok şarj döngüsüne ihtiyaç duyduğundan daha hızlı kapasite kaybettikleri görüldü.

50 bin ve 100 bin kilometrede en yüksek medyan batarya sağlığı Hyundai IONIQ 5'te ölçüldü. 150 bin kilometrede ise lider değişti; Mercedes-Benz EQA yaklaşık yüzde 94'lük SoH ile ilk sıraya yerleşti. Onu IONIQ 5 ve BMW i4 takip etti.

En kötü performans ise Nissan Leaf ZE1'de görüldü. 40 kWh'lik bataryasıyla Leaf, tüm kilometre eşiklerinde en düşük medyan SoH değerine sahip oldu. AVILOO, ölçümleri OBD bağlantısına takılan FLASH Test ile yaptığını ve bu raporu yılda iki kez yayımlayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Avusturya, Teknoloji, Otomobil, Mercedes, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil AVILOO araştırmasına göre 150 bin km sonunda en sağlam batarya Mercedes EQA'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 15:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: AVILOO araştırmasına göre 150 bin km sonunda en sağlam batarya Mercedes EQA'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement