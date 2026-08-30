Avrupa Otomotiv Pazarı Büyüyor

Avrupa otomotiv pazarı, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ediyor. Dataforce verilerine göre Temmuz ayında araç tescil işlemleri yüzde 4,1 artış gösterdi.

Çinli otomotiv üreticileri, kıtada tarihi bir başarıya imza attı. Satışlarını geçen yıla göre yüzde 107 artıran Çin markaları, yüzde 11,2 pazar payına ulaşarak rekor kırdı.