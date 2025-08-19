Bilim Kurgu Araç Tasarımı Aksaray'da Gerçekleşti - Son Dakika
Bilim Kurgu Araç Tasarımı Aksaray'da Gerçekleşti

19.08.2025 18:00
Fatih Mutlu, 1991 model otomobilini modifiye ederek 4 bin motor gücüne sahip benzersiz araç yaptı.

AKSARAY'da Fatih Mutlu (50), otomobilini motor ve şasi bölümünü genişletip, modifiye yaptı. Bilim kurgu filmlerindeki araçları andıran otomobilin 6 ayda tamamladığını belirten Mutlu, "Görenler çok şaşırıyor" dedi.

Otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti. Belirlediği güzergahta test amaçlı aracını kullanan Mutlu, daha önce trafik ekipleri tarafından kendisine idari para cezası uygulandığını söyledi. Herhangi bir işte çalışmayan Fatih Mutlu, zamanının büyük bir bölümünü otomobiliyle uğraşarak geçirdiğini ifade etti. Aracını tamamladıktan sonra emniyet veya Türk Silahlı Kuvvetlerine hediye edeceğini belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir."

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fatih Mutlu, Teknoloji, Otomobil, Aksaray

