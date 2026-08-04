BMW Araçlarını Sinema Dünyasına Taşıyor

Alman otomotiv üreticisi BMW, araç içi multimedya ekranlarında sinema filmi tanıtımı yapmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre, 27 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında uyumlu araçlarda "Spider-Man: Brand New Day" temalı bir tanıtım başlığı görülüyor.

Sürücü ekrandaki başlığa dokunduğunda, filme özel müzik eşliğinde tam ekran Spider-Man animasyonu oynatılıyor. Bu sırada aracın ortam aydınlatması da animasyonla uyumlu şekilde çalışarak görsel deneyimi destekliyor. BMW, animasyonun otomatik çalmadığını ve sürücülerin banner'ı görmezden gelerek sistemi normal kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

Ancak uygulama, otomobil sahiplerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Yüksek fiyatla satın alınan veya aylık ödemelerle kullanılan lüks araçların ekranlarında ticari içerik gösterilmesi, birçok kullanıcı tarafından sert biçimde eleştirildi. Sosyal medya ve otomobil forumlarında kullanıcılar, reklamların artık araç içine girdiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi.