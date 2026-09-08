BMW Yeni 3 Serisi\'nde güçlenen M350 xDrive ve Drift Moment ile gelecek

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nde içten yanmalı motorlara sadık kalarak emisyon standartlarına uyum sağlayacak. Yeni seride 48 volt hafif hibrit destekli dört ve altı silindirli motor seçenekleri sunulacak. Performans odaklı M350 xDrive, M340i'nin yerini alırken, 3.0 litrelik motoru 443 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Bu değerler, ABD'deki önceki modele göre 57 beygir ve 80 Nm artış anlamına geliyor. Araç 4,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken, maksimum hız 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Dört çeker sisteminin sürüş keyfini azaltacağı endişesi taşıyanlar için M350 xDrive'da Drift Moment işlevi sunulacak. Daha önce yalnızca tam donanımlı M3'te bulunan bu özellik, motor gücünün tamamını arka aksa aktarıyor. Yazılım güncellemesiyle teslim edilen araçlara eklenecek.

Yeni 3 Serisi'nde altı silindirli motorların yanı sıra dört silindirli benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekleri de yer alacak. İç mekanın tamamen elektrikli i3 ile benzerlik göstermesi, 17,9 inç dokunmatik ekran ve Panoramik Görüş sistemi bekleniyor. Üretim Dingolfing'de bu yıl sonunda başlayacak. Ardından safkan M3'ün 2028'den önce gelmesi öngörülmüyor.