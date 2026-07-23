Bosch'tan Üretim Duruşu - Son Dakika
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Bosch'tan Üretim Duruşu

Bosch\'tan Üretim Duruşu
23.07.2026 12:11
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Bosch Fren Sistemleri, Bursa'daki fabrikasında 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretim durduracak.

Otomotiv yan sanayisinin önemli üreticilerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa'daki fabrikasında 27 Temmuz ile 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlı bir üretim duruşu uygulayacağını açıkladı. Şirket, bu sürenin toplu yıllık izin programı ve tesis genelindeki periyodik bakım ile teknik yenileme çalışmaları kapsamında planlandığını belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, üretim hatlarının 10 Ağustos 2026 itibarıyla yeniden devreye alınacağı ifade edildi. Şirket, duruşun planlı olduğunu ve operasyonel faaliyetler, müşteri teslimatları veya tedarik süreçleri üzerinde olumsuz bir etki beklenmediğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Bosch'tan Üretim Duruşu - Son Dakika

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