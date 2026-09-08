BYD, 2027'de yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyonu aşacağını öngörüyor - Son Dakika
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BYD, 2027'de yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyonu aşacağını öngörüyor

BYD, 2027\'de yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyonu aşacağını öngörüyor
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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2027 yılında yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyon aracı aşmasını beklediğini açıkladı. Şirket yönetimi, 2026 için 1,9-2 milyon araçlık hedef belirlerken, Macaristan fabrikasının bu yıl sonunda montaja başlaması ve yerel üretimin AB ile Brezilya'daki vergilerden kaçınmayı sağlayacağı belirtiliyor.

BEIJING, 8 Eylül (Reuters) - Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin, 2027 yılında yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyon aracı aşmasını beklediği, iki büyük aracı kurumun şirket yönetimiyle yaptığı toplantıya dayandırarak Salı günü bildirdiği öğrenildi. BYD konuyla ilgili bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Deutsche Bank notunda, ihracat hedefinin denizaşırı pazarlardaki sürekli pazar payı kazanımları, genişleyen özel araç taşıyıcı filosu ve büyüyen yerel üretim ayak iziyle desteklendiği belirtildi. BYD yönetimi, 2026 yılında yurtdışı sevkiyatlarının 1,9 milyon ila 2 milyon araca ulaşmasını öngörüyor; bu, geçen yılın neredeyse iki katı. Yönetim, nakliye kısıtlarının bu yıl yurtdışı satışlarını sınırladığını ve aksi halde ihracat hacimlerinin daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Deutsche Bank'a göre BYD'nin Macaristan fabrikasının Kasım veya Aralık ayında montaja başlaması bekleniyor. Yönetim ayrıca ek denizaşırı üretim yerlerini de değerlendiriyor. Citi ise yerel üretimin BYD'nin Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara uyguladığı yaklaşık %27 oranındaki gümrük vergisinden ve Brezilya'nın %34 oranındaki ithalat vergisinden kaçınmasına yardımcı olacağını; bunun araç başına 40.000 yuanın (5.961 dolar) üzerinde tasarruf sağlayacağını ve yönetimin bu tasarrufun başlangıç maliyetlerini dengeleyeceğini düşündüğünü belirtti.

BYD ayrıca 2028 yılına kadar 90.000 hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor; bunun 20.000'i 2026 sonuna, 30.000'i 2027'ye ve 40.000'i 2028'e kadar tamamlanacak. Deutsche Bank, şirketin Çin iç pazarında %25 pazar payı hedeflediğini; bu payın Ocak ayındaki %8'den Temmuz ayında %18'e yükseldiğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Macaristan, Teknoloji, Brezilya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD, 2027'de yurtdışı sevkiyatlarının 2,5 milyonu aşacağını öngörüyor - Son Dakika

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