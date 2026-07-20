BYD, motor arızası için inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BYD, motor arızası için inceleme başlattı

20.07.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD, Tang modelinin motorunun kopma olayı sonrası güvenlik ve kalite kontrolü için inceleme yapıyor.

BYD, sosyal medyada yayılan bir BYD Tang modelinin motorunun araçtan koparak sarktığı görüntüler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Şirket, teknik arızanın nedenini belirlemek için aracın servis kayıtlarını ve üretim süreçlerini detaylıca inceliyor.

Bu nadir olay, BYD'nin kalite kontrol standartları hakkında tartışmalara yol açtı. Şirket, müşteri güvenliğini ön planda tutarak benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alacağını ve bağımsız denetçilerle süreci şeffaf şekilde yöneteceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, Otomobil, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD, motor arızası için inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: BYD, motor arızası için inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.