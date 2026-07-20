BYD, motor arızası için inceleme başlattı

BYD, sosyal medyada yayılan bir BYD Tang modelinin motorunun araçtan koparak sarktığı görüntüler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Şirket, teknik arızanın nedenini belirlemek için aracın servis kayıtlarını ve üretim süreçlerini detaylıca inceliyor.

Bu nadir olay, BYD'nin kalite kontrol standartları hakkında tartışmalara yol açtı. Şirket, müşteri güvenliğini ön planda tutarak benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alacağını ve bağımsız denetçilerle süreci şeffaf şekilde yöneteceğini belirtti.