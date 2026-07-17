BYD'nin Türkiye Yatırımı Tehlikede

BYD’nin Türkiye’de planladığı 1 milyar dolarlık dev fabrika yatırımında kritik sürece girildi. Hükümet yetkilileri, şirketin yatırım planlarını iptal etmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi halinde tüm devlet desteklerinin ve vergi muafiyetlerinin geri alınacağını açıkladı. Yatırım takviminin işlediği süreçte, bu gelişme yerel sanayiciler ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yatırım anlaşması, belirli yükümlülükler ve takvimler içeriyor. Eğer Çinli şirket süre içinde fabrikayı faaliyete geçirmezse hukuki süreçler işletilecek ve şirkete tanınan ayrıcalıklar geri çekilecek. Devlet, hiçbir yatırımcının teşvik sistemini suistimal etmesine izin vermeyeceğini vurguluyor. Yatırımın askıya alınması durumunda sadece vergi muafiyetleri değil, teminatlar da nakde çevrilecek.

BYD’nin Türkiye’deki yatırımı, elektrikli araç dönüşümü için kritik adım olarak görülüyor. Projenin akıbeti önümüzdeki aylarda netleşecek. Türkiye, yatırımcıları teşvik ederken kural ihlallerine karşı net duruş sergiliyor.