BYD Tang'da Su Baskını Sorunu - Son Dakika
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BYD Tang'da Su Baskını Sorunu

14.07.2026 16:41
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Şenyang'da BYD Tang modelinin su birikintisinde parça kopması, otomotivde tartışmalara yol açtı.

Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında kaydedilen bir görüntü, bir BYD Tang modelinin derin su birikintisinden geçerken alt gövdesinden büyük bir parçanın koptuğunu gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, otomotiv sektöründe tartışma başlattı.

Otomotiv mühendisleri ve CarNewsChina gibi kaynaklar, yüksek hızla derin suya girildiğinde oluşan hidrodinamik su basıncının araç altındaki koruma panelini sökebileceğini belirtiyor. Kopan parçanın yapısal olarak daha hacimli görünmesi, elektrik motoru veya hibrit bileşenlerin hasar görmüş olabileceğine işaret ediyor. Ancak aracın stop lambaları yanarak yoluna devam etmesi, mekanik bir arıza olmadığını gösteriyor.

Olay sonrası ne BYD Çin merkez ofisinden ne de distribütörlerden resmi bir açıklama yapıldı. Aracın hasar geçmişi bilinmediği için 'motor düştü' iddiaları henüz doğrulanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi

su baskını, Teknoloji, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD Tang'da Su Baskını Sorunu - Son Dakika

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