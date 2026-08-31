BYD ve PaXini Tech\'ten Robotik İş Birliği

Otomotiv üretimini robotik alanıyla entegre etmeyi amaçlayan BYD, somutlaştırılmış yapay zekaya yönelik atılımlarını derinleştiriyor. Çinli otomobil üreticisi, endüstriyel üretimde robotların ortak kullanımını hedefleyen robotik girişimi PaXini Tech ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketler, anlaşmayı 25 Ağustos'ta BYD'nin Shenzhen'deki küresel genel merkezinde imzaladı. Yeni enerji araçları (NEV) devi, ortaklığın veri toplama ve robotik gibi alanları kapsayacağını açıkladı. CnEVPost'a göre bu anlaşma, BYD ile PaXini arasındaki ilişkiyi yatırımcı ve portföy şirketi ilişkisinden, endüstriyel robot uygulamalarına odaklanan stratejik ortaklar ilişkisine yükseltiyor.