Chery, İngiltere'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chery, İngiltere'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak

Chery, İngiltere\'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Chery, İngiltere'de Ar-Ge merkezi açarak araç üretimine geçmeyi hedefliyor.

Çinli otomobil üreticisi Chery, İngiltere'deki büyümesini hızlandırarak yeni bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurmayı planlıyor. Jaecoo ve Omoda markalarının üreticisi olan Chery, bu adımı İngiltere'deki uzun vadeli planlarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Şirket ayrıca İngiltere'de araç üretimine geçmeyi hedefliyor.

Chery'nin İngiltere'deki satışları hızla artıyor. Temmuz ayında Chery, Omoda ve Jaecoo markaları, İngiltere pazarının yaklaşık %8'ini oluşturdu. Geçen yıl bu oran %3 seviyesindeydi. Jaecoo 7, Mart ayında İngiltere'nin en çok satan modeli olmuştu. Uygun fiyatı ve teknolojik donanımları nedeniyle 'Temu Range Rover' olarak anılan bu hibrit elektrikli araç, şu anda yurt dışından ithal ediliyor.

Çin devletinin kısmi sahibi olduğu Chery, Nissan ile Sunderland fabrikasında araç üretmek için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, 2027'den itibaren İngiltere'de ilk kez seri üretim Çin yapımı otomobillerin üretimine başlanacağı anlamına geliyor. Şirket, yeni Ar-Ge tesisinin sonbahar sonunda açılacağını duyurdu.

Chery'nin İngiltere CEO'su Gary Lan, 'Bu pazara girmek için 20 yıldan fazla doğru zamanı bekledik ve hedefimiz her zaman sadece araç getirmenin ötesindeydi' dedi. Bedfordshire'daki mevcut araç test merkezi UTAC Millbrook, Chery'nin yeni Ar-Ge tesisine ev sahipliği yapacak. Bu merkez, mühendislik ve motor sporları şirketlerinin yanı sıra Savunma Bakanlığı tarafından da kullanılıyor.

UTAC Millbrook, Chery'ye 70 kilometreden fazla özel test parkuru erişimi sağlayacak. Böylece Chery, araçlarını İngiltere yollarına göre ince ayar yapabilecek. İlerleyen dönemde bu tesiste otonom araçlar ve yapay zeka üzerine de çalışılacak. Çinli üreticilerin otomotiv endüstrisinde büyük bir güç olarak ortaya çıkması, geleneksel Avrupalı rakipler üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Çinli şirketler, devlet sübvansiyonları, daha düşük işgücü maliyetleri ve batarya sektöründeki hakimiyetleri sayesinde Avrupalı şirketlere kıyasla elektrikli araç üretiminde maliyet avantajı sağlıyor. Chery ayrıca Şubat ayında İngiltere'deki dördüncü markası olan Lepas'ı tanıttı. Bu marka, Avrupa pazarında genç ailelere yönelik olarak konumlandırıldı.

UTAC UK Başkan Yardımcısı Kirsty Andrew, yeni Ar-Ge merkezini 'İngiltere'de mühendislik ve araç geliştirmeye yönelik önemli bir taahhüt' olarak nitelendirdi. Andrew, 'Burada bağımsız bir mühendislik merkezi oluşturmak, Chery Automobile'in araçları İngiltere yollarının ve sürücülerinin özel taleplerine göre geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyacak' dedi. Chery, bölgede yerel yetenekler istihdam etmeyi ve mühendislik işleri yaratmayı planladığını, ancak yatırım tutarı veya yaratılacak iş sayısı hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere, Teknoloji, Otomobil, Chery, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Chery, İngiltere'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:25:53. #7.13#
SON DAKİKA: Chery, İngiltere'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.