Chery, İngiltere\'de Yeni Ar-Ge Merkezi Kuracak

Çinli otomobil üreticisi Chery, İngiltere'deki büyümesini hızlandırarak yeni bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurmayı planlıyor. Jaecoo ve Omoda markalarının üreticisi olan Chery, bu adımı İngiltere'deki uzun vadeli planlarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Şirket ayrıca İngiltere'de araç üretimine geçmeyi hedefliyor.

Chery'nin İngiltere'deki satışları hızla artıyor. Temmuz ayında Chery, Omoda ve Jaecoo markaları, İngiltere pazarının yaklaşık %8'ini oluşturdu. Geçen yıl bu oran %3 seviyesindeydi. Jaecoo 7, Mart ayında İngiltere'nin en çok satan modeli olmuştu. Uygun fiyatı ve teknolojik donanımları nedeniyle 'Temu Range Rover' olarak anılan bu hibrit elektrikli araç, şu anda yurt dışından ithal ediliyor.

Çin devletinin kısmi sahibi olduğu Chery, Nissan ile Sunderland fabrikasında araç üretmek için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, 2027'den itibaren İngiltere'de ilk kez seri üretim Çin yapımı otomobillerin üretimine başlanacağı anlamına geliyor. Şirket, yeni Ar-Ge tesisinin sonbahar sonunda açılacağını duyurdu.

Chery'nin İngiltere CEO'su Gary Lan, 'Bu pazara girmek için 20 yıldan fazla doğru zamanı bekledik ve hedefimiz her zaman sadece araç getirmenin ötesindeydi' dedi. Bedfordshire'daki mevcut araç test merkezi UTAC Millbrook, Chery'nin yeni Ar-Ge tesisine ev sahipliği yapacak. Bu merkez, mühendislik ve motor sporları şirketlerinin yanı sıra Savunma Bakanlığı tarafından da kullanılıyor.

UTAC Millbrook, Chery'ye 70 kilometreden fazla özel test parkuru erişimi sağlayacak. Böylece Chery, araçlarını İngiltere yollarına göre ince ayar yapabilecek. İlerleyen dönemde bu tesiste otonom araçlar ve yapay zeka üzerine de çalışılacak. Çinli üreticilerin otomotiv endüstrisinde büyük bir güç olarak ortaya çıkması, geleneksel Avrupalı rakipler üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Çinli şirketler, devlet sübvansiyonları, daha düşük işgücü maliyetleri ve batarya sektöründeki hakimiyetleri sayesinde Avrupalı şirketlere kıyasla elektrikli araç üretiminde maliyet avantajı sağlıyor. Chery ayrıca Şubat ayında İngiltere'deki dördüncü markası olan Lepas'ı tanıttı. Bu marka, Avrupa pazarında genç ailelere yönelik olarak konumlandırıldı.

UTAC UK Başkan Yardımcısı Kirsty Andrew, yeni Ar-Ge merkezini 'İngiltere'de mühendislik ve araç geliştirmeye yönelik önemli bir taahhüt' olarak nitelendirdi. Andrew, 'Burada bağımsız bir mühendislik merkezi oluşturmak, Chery Automobile'in araçları İngiltere yollarının ve sürücülerinin özel taleplerine göre geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyacak' dedi. Chery, bölgede yerel yetenekler istihdam etmeyi ve mühendislik işleri yaratmayı planladığını, ancak yatırım tutarı veya yaratılacak iş sayısı hakkında bilgi vermedi.