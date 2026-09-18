Çin'de BYD 183.211 aracı fren pedalı hatası nedeniyle geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de BYD 183.211 aracı fren pedalı hatası nedeniyle geri çağırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin\'de BYD 183.211 aracı fren pedalı hatası nedeniyle geri çağırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Pazar Denetleme İdaresi, fren pedalı bileşenindeki üretim hatası nedeniyle BYD'nin 183.211 Qin ve Tang modelini geri çağıracağını açıkladı. Ayrıca Nio, direksiyon sistemi arızası nedeniyle 686 Firefly aracını geri çağırıyor.

Çin Pazar Denetleme İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, elektrikli araç üreticisi BYD'nin ülkede fren pedalı bileşenini etkileyen bir üretim hatasını gidermek için 180 binden fazla aracı derhal geri çağıracağını bildirdi. Geri çağırma, 2014-2022 arasında üretilen 183.211 Qin ve Tang serisi aracı kapsıyor. Bir grup fren pedalı durdurucu pedindeki kusur, zamanla çatlama veya ayrılma riski yaratıyor.

İdareye göre bu durum aşırı hallerde pedala basılmadığı halde fren lambalarının yanık kalmasına yol açarak diğer yol kullanıcılarını yanıltabilir ve güvenlik riski oluşturabilir. BYD, etkilenen bileşeni yetkili bayiler aracılığıyla ücretsiz değiştireceğini açıkladı. Ayrıca Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, direksiyon sistemi bileşenindeki üretim hatası nedeniyle 686 Firefly marka elektrikli aracı geri çağırıyor. Aşırı hallerde direksiyon destek gücü kaybına yol açan arıza için şirket araçları inceleyip hatalı kablo demetini ücretsiz değiştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiGüvenlikOtomobilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig’de desteklediği dev takımı açıkladı Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:25:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de BYD 183.211 aracı fren pedalı hatası nedeniyle geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement