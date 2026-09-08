Çin\'de otomobil satışları Ağustos\'ta yüzde 24 düştü, ihracat yüzde 78 arttı

Çin'in yoğun rekabete sahne olan iç otomobil pazarı, üreticilerin fiyat savaşından kaçmak ve gayrimenkul krizinin tüketim üzerindeki baskısını hafifletmek adına dış pazarlara yönelmesiyle geçen ay sert bir daralma yaşadı. Ağustos'ta ülkede satışlar yıllık bazda yüzde 24 gerileyerek 1,54 milyon adet oldu. Süregelen gayrimenkul krizinin büyük ölçekli tüketici harcamaları üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, yılın başından bu yana Çin iç pazarındaki toplam araç satışları yüzde 20'yi aşan bir oranda geriledi.

İç pazardaki daralmayı aşmak isteyen otomotiv üreticileri yurt dışı pazarlara ağırlık verdi. Çinli üreticilerin araç ihracatı ağustos ayında yüzde 78 tırmanarak 888 bin adede ulaştı. Toplam satışlar içinde yurt dışı teslimatlarının payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 20 seviyesinden yüzde 38'e fırladı. Yeterli ölçek ve kaynağa sahip markalar Avrupa ve Güney Amerika piyasalarında pazar payı kazanırken, yalnızca Çin içi tüketiciye bağımlı kalan yerel markalar üzerindeki finansal baskı arttı.

Sektörün dev oyuncuları ihracat kanadında agresif büyüme hedefleri koymaya devam ediyor. Şehir içi elektrikli modeli Dolphin'in üreticisi BYD, bu yılki yurt dışı satış hedefini 1,5 milyon adetten 2 milyon adede çıkardı. PCA verilerine göre BYD, ağustos ayında gerçekleştirdiği 184 binden fazla dış satışla Çin'in en büyük yeni enerji aracı ihracatçısı unvanını korudu. Öte yandan Tesla, Şanghay tesisinden sevk ettiği yaklaşık 86 bin adet tamamen elektrikli aracın 36 binini küresel pazarlara ihraç etti.