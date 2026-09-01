Çin, otomobil ihracatında agresif indirimleri sınırlayan yeni fiyatlama kılavuzu yayımladı
Çin, otomobil üreticilerinin yurt dışındaki fiyatlama ve kampanya düzenini sıkılaştıran yeni bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, agresif indirim yarışını sınırlamayı, marka imajını korumayı ve küresel büyümeyi daha kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor.
Çin, otomobil üreticilerinin yurt dışındaki fiyatlama ve kampanya düzenini sıkılaştıran yeni bir kılavuz yayımladı.
Bu kılavuzun amacı, agresif indirim yarışını sınırlamak, marka imajını korumak ve küresel büyümeyi daha kontrollü hale getirmek.
Kaynak: Haber Merkezi
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