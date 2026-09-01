Çin, otomobil ihracatında agresif indirimleri sınırlayan yeni fiyatlama kılavuzu yayımladı

Çin, otomobil üreticilerinin yurt dışındaki fiyatlama ve kampanya düzenini sıkılaştıran yeni bir kılavuz yayımladı.

Bu kılavuzun amacı, agresif indirim yarışını sınırlamak, marka imajını korumak ve küresel büyümeyi daha kontrollü hale getirmek.