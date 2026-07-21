Delhi'de Eski Araçlara Yeni Destek - Son Dakika
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Delhi'de Eski Araçlara Yeni Destek

Delhi\'de Eski Araçlara Yeni Destek
21.07.2026 11:41
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Delhi, eski ticari araçları temiz alternatiflerle değiştirmek için destek paketini onayladı.

Delhi Başbakanı Rekha Gupta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Delhi Kabinesi'nin, eski ticari araç sahiplerini daha temiz BS-VI veya elektrikli alternatiflerle değiştirmeye teşvik etmek için vergi muafiyetleri, faiz sübvansiyonları ve üretici indirimlerinden oluşan bir paket sunan merkezi hükümetin PARIVARTAN planını uygulamayı onayladığını söyledi.

Hükümet tahminlerine göre Delhi-NCR'de yaklaşık 2,07 lakh kamyon ve otobüs sahibi plandan yararlanabilecek. Gupta, Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı'nın PARIVARTAN programına dayanan girişimin, yaşlanan, yüksek kirletici kamyon, otobüs ve yük taşıyıcılarını aşamalı olarak kaldırmayı ve başkentin ticari araç filosunu modernize etmeyi amaçladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Yerel Haberler, Politika, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Delhi'de Eski Araçlara Yeni Destek - Son Dakika

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