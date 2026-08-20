Doğuş Otomotiv\'in 2Ç26 Sonuçları

Doğuş Otomotiv, 2Ç26'da yıllık %24 azalışla 60,04 milyar TL hasılat, %38 azalışla 3,25 milyar TL FAVÖK ve %38 azalışla 1,73 milyar TL net kar açıkladı. Kurum beklentileri 57,98 milyar TL ciro, 3,69 milyar TL FAVÖK ve 1,51 milyar TL net kar; piyasa medyanı ise 57,74 milyar TL ciro, 3,60 milyar TL FAVÖK ve 1,43 milyar TL net kardı.

Toptan satış adetleri (Škoda hariç, Scania dahil) yıllık %5 azalarak 68.433 adede geriledi. Binek araç pazar payı %16,0 ile yatay kalırken, hafif ticari pazar payının %8,7'den %7,7'ye gerilemesi toplam pazar payını %14,3'e düşürdü. VW Binek, Bentley ve Lamborghini güçlü büyürken, Audi, CUPRA ve SEAT sert daraldı. FAVÖK marjı %6,6'dan %5,4'e, net kar marjı ise %3,5'ten %2,9'a indi; daralma EUR/TL artışı, model mixi ve enflasyon muhasebesine bağlandı.

Net finansman giderleri %42 azalarak 2,53 milyar TL'ye gerilerken, parasal pozisyon kazançları 1,28 milyar TL'ye yükseldi. Ancak vergi giderindeki %101'lik artış net karı baskıladı. İştirak katkısı %16 artışla 1,07 milyar TL oldu; TÜVTÜRK ve VDF Servis olumlu ayrışırken Doğuş Teknoloji zarara döndü, Doğuş Sigorta zararını büyüttü. Stoktaki araç adedi yılbaşından bu yana %62 artışla 30.118 adede, stoklar ise %27 artışla 44,96 milyar TL'ye çıktı. CapEx yıllık %18 azalışla 1,77 milyar TL oldu.

Şirket 2026 beklentilerini güncelledi: Toplam otomotiv pazarı beklentisi 1,2 milyon adette sabit tutulurken, DOAS satış adedi beklentisi 117 binden 125 bine yükseltildi. Yatırım harcamaları beklentisi ise 5,2 milyar TL'den 5,0 milyar TL'ye çekildi.