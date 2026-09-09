Dünyanın tek mat siyah Ferrari Enzo'su gizli teklifle satışa sunuldu - Son Dakika
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Dünyanın tek mat siyah Ferrari Enzo'su gizli teklifle satışa sunuldu

Dünyanın tek mat siyah Ferrari Enzo\'su gizli teklifle satışa sunuldu
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RM Sotheby's, 2004 model tek mat siyah Ferrari Enzo'yu internet üzerinden gizli teklif usulüyle satışa çıkardı ve nihai satış bedeli açıklanmayacak. Brunei kraliyet ailesi için üretilen araç, 5.740 kilometrede ve orijinal rengiyle yenilenmiş durumda.

Dünyanın tek mat siyah Ferrari Enzo'su koleksiyonerlerin karşısına çıktı. 2004 model hiper otomobil, RM Sotheby's tarafından internet üzerinden gizli teklif yöntemiyle satışa sunulurken, nihai satış bedeli açıklanmayacak.

Brunei kraliyet ailesi için üretilen araç, fabrikadan Nero Opaco adı verilen mat siyah rengiyle ayrıldı ve standart Enzo renklerinin dışına çıkan tek örnek oldu. Yalnızca 5.740 kilometredeki otomobil, Londra'da görüldükten sonra Asya-Pasifik bölgesine gönderildi. 2022'de Ferrari'nin özel restorasyon merkezi Carrozzeria Zanasi, aracı 127 bin dolarlık bakım sonrası orijinal Nero Opaco rengiyle yeniledi.

Piyasada Ferrari Enzo fiyatları 7,7 milyon ile 13 milyon dolar arasında değişiyor. Geçen Ağustos'ta parlak siyah bir 2003 model Enzo'nun 10,67 milyon dolara satılması, bu tek mat siyah örneğin rekor seviyede bir fiyata ulaşabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyanın tek mat siyah Ferrari Enzo'su gizli teklifle satışa sunuldu - Son Dakika

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