DÜZCE'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, aksam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri çıkışında meydana geldi. İsmail Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 81 ACL 286 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Otomobil › Düzce'de Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
