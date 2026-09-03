Elektrikli araçlarda şarj istasyonu arızaları sürücüleri mağdur ediyor - Son Dakika
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Elektrikli araçlarda şarj istasyonu arızaları sürücüleri mağdur ediyor

Elektrikli araçlarda şarj istasyonu arızaları sürücüleri mağdur ediyor
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Türkiye'de elektrikli araç sayısı Temmuz 2026'da 464 bin 873'e ulaşırken, şarj noktası sayısı yalnızca 46 bin 665. Arızalı cihazlar nedeniyle yoğun bölgelerde uzun kuyruklar oluşuyor, sürücüler menzil endişesiyle planlarını değiştiriyor.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı hızla artarken, şarj istasyonlarındaki arızalar ve bakım süreçlerindeki yavaşlık sürücülerin en büyük şikayet konusu oldu. EPDK verilerine göre Temmuz 2026'da elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaşırken, şarj noktası sayısı sadece 46 bin 665. ODMD verilerine göre ise yılın ilk sekiz ayında elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adetle pazarın yüzde 18,8'ini oluşturdu.

İstasyon sayısı artsa da yoğun bölgelerde ve tatil dönemlerinde arızalı cihazlar nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Bakım için başvuran bina sakinleri geç dönüş aldıklarını belirtiyor. Uzun yolculuklarda sürücüler, menzil endişesiyle planlarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli araçlarda şarj istasyonu arızaları sürücüleri mağdur ediyor - Son Dakika

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